M'illumino di meno: una ciclopasseggiata tra i siti di Brindisi Segreta

BRINDISI - Brindisi e le Antiche Strade, Fiab Brindisi e il Wwf Brindisi per la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili aderiscono a M'illumino di meno la manifestazione che Rai Radio2 con Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Appuntamento quindi a Brindisi giovedì 16 febbraio alle 17:30 in piazza della Vittoria da dove si partirà in bici, il mezzo sostenibile per eccellenza, per seguire un percorso urbano, facente parte del progetto "Brindisi Segreta" lungo il quale sono state posizionate delle panchine smart con cellule fotovoltaiche e sistema di accumulo che attraverso porte usb consentono la ricarica di diversi device come smartphone o tablet e pannelli informativi sui beni monumentali con QrCode, bilingue e scrittura Braille.

Il percorso, di circa tre chilometri, si concluderà presso il Chiostro dell’Ex Convento delle Scuole Pie in via Giovanni Tarantini, 35. La partecipazione è aperta a tutti. A tutti coloro che vorranno unirsi si ricorda che il rispetto del Codice della Strada è fondamentale per la sicurezza propria e altrui. E' obbligatorio venire muniti di gilet catarifrangente e che le bici siano dotate di luce bianca anteriore e rossa posteriore con catarifrangente. L'uso del casco, anche se non obbligatorio, è vivamente consigliato.

Nel corso della manifestazione verranno effettuati scatti fotografici e/o riprese video che possono comparire su siti di pubblico dominio e che saranno utilizzati dall'organizzazione per finalità promozionali riguardanti l'attività stessa. La partecipazione all'escursione sottintende il nullaosta alla pubblicazione del suddetto materiale. Gli organizzatori non rispondono di eventuali incidenti che potrebbero verificarsi durante il percorso.