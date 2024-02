Risparmio energetico: studenti e associazioni per "M’Illumino di meno"

Fasano – Tutto pronto per “M’illumino di meno 2024” la campagna del programma radiofonico “Caterpillar” di Radio2 diventata dallo scorso anno «Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili» alla quale partecipa anche il Comune di Fasano, su iniziativa del consigliere comunale Oronzo Rubino, chiamando a raccolta associazioni, scuole e cittadini.

Per tutta la giornata di venerdì 16 febbraio sono numerose le iniziative in programma. Si partirà alle ore 7 in Villa comunale con la messa in funzione di due nuovi bus ecologici acquistati dal Comune attraverso il bando “Smart Go City” e che saranno gestiti in concessione dalla Sita nell’ambito del servizio di trasporto pubblico locale. Alla prima corsa saranno presenti il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria e l’assessora alla mobilità Donatella Martucci. Per tutta la giornata la biblioteca comunale “Ignazio Ciaia” metterà a disposizione una selezione di 10 libri sul tema della sostenibilità e dell’energia, mentre i giovani del Leo Club pubblicheranno un video reel sui social network per sensibilizzare al tema.

Protagonisti della mattinata saranno tutte le scuole di ogni ordine e grado della città di Fasano con un ricco programma di attività sul tema del riuso e del rispetto dell’ambiente. Il 2° circolo “Giovanni XXIII” scenderà in piazza per un flash mob, mentre il l’asilo nido “L’isola che non c’è” e tutto il 1° circolo “Collodi” renderanno protagonisti i bambini e le bambine con laboratori creativi sul riciclo e gli orti domestici e urbani.

Fermento anche nelle scuole secondarie di secondo grado dei due istituti fasanesi le cui classi dedicheranno spazi all’approfondimento delle tematiche legate alla sostenibilità, come il riciclo, la disconnessione e il risparmio energetico.

All’Istituto “L. Da Vinci” sarà incentivato l’arrivo a scuola a piedi, per 48 ore si osserverà il silenzio energetico di alcuni spazi comuni della scuola misurandone il risparmio energetico. La giornata sarà anche occasione per piantumare due nuovi alberi di limoni, per sostenere la sede Ail “Il girasole di Mari”, che si aggiungeranno ai 22 alberi già piantumati negli scorsi anni. Inoltre, le classi quarte del liceo parteciperanno ad un incontro sulle “Case smart” con esperti del settore.

Nelle sedi del “Salvemini”, invece, ci sarà il “Salvemini Bike day”: iniziativa volta a incentivare l’utilizzo della bici per raggiungere la scuola sia per studenti che per tutto il personale scolastico. Presso la sede Itet di Via Attoma ci saranno attività di giardinaggio e realizzazione di viaggi virtuali ecosostenibili in Francia, mentre all’Ipsia saranno ospitati i ragazzi delle classi quinte del 2° circolo Didattico “Giovanni XXIII” per attività Stem nei laboratori di Impianti e Misure Elettriche. Infine alla sede Ipseoa saranno proposti percorsi dedicati alla sana alimentazione e alla lotta contro lo spreco alimentare in collaborazione con alcune classi della Scuola Secondaria di I° Grado “G.Bianco e G.Pascoli”.

Nel pomeriggio Piazza Ciaia ospiterà le attività di sensibilizzazione del Comitato Locale di Fasano di Croce Rossa Italiana, mentre il Gruppo Scout “Fasano 1” si prenderà cura delle aiuole pubbliche di via Giardinelli e via Fratelli Rosselli con attività di decoro urbano e piantumazione.

Alle ore 18 presso il Liceo “Da Vinci” ci sarà “Spegniamo le luci e accendiamo le stelle”: osservazione delle stelle al tramonto con il telescopio. Durante la serata gli studenti inneggeranno alla bellezza della natura con poesie e canti per un mondo di pace.

La giornata si concluderà con il tradizionale spegnimento della facciata di Palazzo di città in osservanza fissato per le ore 19.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui