Madonna torna in Puglia, compleanno in un resort del Brindisino

BRINDISI - La regina del pop mondiale, Madonna, torna per la seconda volta in Puglia, per festeggiare il suo 63esimo compleanno. Ha scelto, ancora, il lussuoso resort nelle campagne di Savelletri, così come accaduto nel 2017, per una cena tra amici e parenti, ovviamente in stile tipico pugliese, circondata dalle tradizionali luminarie Salentine. Nelle foto e nelle stories pubblicate nelle ultime ore dal modello Joshua Lee Cummings, si nota Madonna in piedi, a capotavola.

Ma sono tanti i vip che in queste settimane hanno scelto trulli, masserie e spiagge della provincia di Brindisi per trascorrere le vacanze. A partire dalla coppia Katia Follesa e Angelo Pisani, in tour tra Ceglie Messapica ed Ostuni, stessa meta per la fashion influencer Paola Turani, in dolce attesa ed in relax sulla spiaggia di Torre Guaceto. Ed ancora l'ex tronista Lucas Peracchi e la blogger Giulia Valentina (ex fidanzata di Fedez) in vacanza in due diverse masserie di Ceglie Messapica. E' transitato nella città messapica, anche, Boss Doms, musicista e collaboratore di Achille Lauro.