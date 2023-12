Maggiore sicurezza al parco "Di Giulio", interventi di ammodernamento sull'illuminazione

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Brindisi, Gianluca Quarta, in merito all'esecuzione degli interventi.

Il parco "Di Giulio" avrà una nuova illuminazione. Grazie al certosino lavoro di ricognizione dei capitoli di bilancio effettuato dall’assessore al Bilancio Livia Antonucci, infatti, si è scoperto che nel 2021 - tramite delibera - erano state stanziate risorse per effettuare tale intervento di revamping dell’impianto di illuminazione pubblica. Tuttavia, non avendo mai dato seguito a quell’impegno di spesa, si stavano per perdere i fondi. L’Amministrazione Marchionna, con l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Quarta, ha così provveduto ad appaltare velocemente i lavori alla Brindisi Multiservizi. Nel giro di una settimana sono stati avviati gli interventi, che garantiranno maggiore sicurezza a un’area, quella del Di Giulio, che merita maggiore attenzione e che presto verrà dotata anche di un impianto di videosorveglianza.