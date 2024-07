Malore durante concerto: tastierista finisce in ospedale, annullata prossima data

OSTUNI - Momenti di preoccupazione ieri sera, lunedì 22 luglio, durante il concerto della band Toto, che si è esibita presso il Foro Boario di Ostuni: Greg Phillinganes, il tastierista, ha accusato un malore mentre andva in scena il terzo brano. "Il concerto è stato sospeso per una decina di minuti, ma poco dopo Phillinganes è tornato sul palco, riprendendo a suonare e regalando al pubblico un’esibizione straordinaria e commovente, dimostrando la grandezza e la professionalità che solo delle vere leggende della musica possono offrire". Si legge sula pagina Facebook del Comune di Osuni. "Alla fine del concerto, però, Phillinganes ha accusato un nuovo malore, costringendo la band a concludere la serata prima del previsto, senza il bis".

Il musicista è stato portato al Pronto soccorso del Perrino di Brindsi dove ha trascorso la notte in osservazione. Dai primi accertamenti medici il malessere temporaneo dell’artista sarebbe dovuto a una congestione. La band, intanto, in un post sulla propria pagina Facebook ha annunciato la decisione di annullare il concerto di questa sera previsto a Este in provincia di Padova in ragione delle non perfette condizioni di salute di Phillinganes.

Chi sono i Toto

Veri e propri pilastri della storia del rock, hanno inciso diciassette album e venduto oltre 35milioni di copie in tutto il mondo. I Toto hanno pubblicato numerosi singoli di successo, raggiungendo i primi posti delle classifiche. Come dimenticare “Africa”, “Hold The Line”, “Rosanna”, “I won’t hold you vack” e “I’ll be over you”. Il loro album “Toto IV” li ha fatti entrare nella storia rendendoli i primi artisti a vincere sei Grammy Awards (con oltre duecento nomination per un singolo disco). Hanno suonato in oltre 5mila album, incluso "Thriller" di Michael Jackson. La formazione attale è composta da Steve Lukather alla chitarra e voce, David Paich alle tastiere e Joseph Williams alla batteria.

