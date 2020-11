Maltempo: strade e case allagate. Numerosi interventi dei vigili del fuoco

BRINDISI - Il centralino dei vigili del fuoco (115) ha squillato per tutta la notte per segnalare strade, case e sottopassi allagati in diversi paesi della provincia. I più colpiti sono Torre Santa Susanna e Oria. Gli interventi sono ancora in corso.

Allerta gialla su tutta la Puglia dalle 20 di ieri, lunedì 16 novembre, e per le prossime 24 ore, per rischio idrogeologico per temporali e vento. "Si prevedono precipitazioni diffuse specie sui settori meridionali con quantitativi cumulati moderati. I fenomenti saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento". Si legge in una nota diramata dalla Protezione civile.

Foto pubblicata sulla pagina Facebook del giornale di Torre Santa Susanna "La voce a Sud"

