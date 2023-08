Mancati stipendi di luglio, sit in di Cobas davanti alla sede di Brindisi Multiservizi

BRINDISI - Mancato pagamento degli stipendi di luglio a lavoratori e lavoratrici della Brindisi Multiservizi (Bms): il sindacato Cobas ha organizzato un sit in svolto questa mattina, 24 agosto, proprio davanti alla sede della società.

La protesta ha visto una buona partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Il sindacato punta il dito contro l'amministratore Giovanni Palasciano, al timone della società da sei anni e in procinto di lasciare.

In precedenza, la sigla sindacale aveva già spiegato che l'amministratore, nelle scorse settimane, avrebbe ricevuto dall'Amministrazione comunale 400 mila euro. Ma i soldi sarebbero stati usati per altri progetti. Cobas non condivide la scelta, visto il mancato pagamento degli stipendi di luglio: i lavoratori, "solo in seguito a nuovi aiuti dal Comune hanno ricevuto un acconto di 450 euro sullo stipendio", si legge in una apposita nota. Come detto, Palasciano è in scadenza di mandato. C'è un bando per quel ruolo (e per altri), i cui termini per la presentazione delle domande sono stati prorogati al 28 agosto.

L'iniziativa odierna ha prodotto la convocazione di un nuovo incontro con l'Amministrazione comunale, che si terrà domani mattina alle ore 9:00. Qui si discuteranno le proposte per venire incontro alle esigenze di lavoratori e lavoratrici.