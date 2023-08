Manifestazione contro deposito Gnl, le adesioni crescono. Cgil: "Si indìca un referendum"

BRINDISI - Continuano a registrarsi nuove adesioni alla manifestazione contro la realizzazione del deposito di Gnl a Costa Morena Est di giovedì 24 agosto, alle ore 18.30 presso piazza Vittorio Emanuele, davanti alla sede dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale.

Cgil Brindisi, organizzatrice dell'iniziativa, si è nuovamente espressa in merito alla protesta condividendo un comunicato a firma del segretario generale Antonio Macchia.

"Una maggioranza Pinocchio che teme la piazza e sa che i brindisini sono dalla parte della Cgil e delle associazioni ambientaliste sul tema del terminale Edison, prova goffamente ad attaccare la Camera del lavoro mentendo e sapendo di mentire - si legge nalla nota diffusa dalla sigla sindacale - Purtroppo le bugie hanno il naso lungo e le gambe corte e i brindisini lo sanno bene e per questo motivo le adesioni pubbliche alla manifestazione continuano a moltiplicarsi di ora in ora".

"La maggioranza scientemente smemorata, se ne faccia una ragione, perché saremo in tanti e sosterremo l'idea che da due anni - sin da quando si è iniziato a parlare del terminale di Gnl a Brindisi – portiamo avanti con coerenza e lungimiranza - prosegue il comunicato - Sì ad un porto aperto allo sviluppo, che sia piattaforma logistica del Mediterraneo. No ad un porto che diventi solo ed esclusivamente stazione di rifornimento carburante. Altro che psicodramma collettivo o folgorazione sulla via di Damasco o ancora in quale direzione guardavano i dirigenti della Cgil, o quelli delle tante Associazioni ambientaliste".

"In questi giorni abbiamo assistito all'ennesimo triste teatrino con anche autorevoli rappresentanti di questo territorio che sono caduti dalle nubi, altri che si sono prodotti in formidabili retromarce, altri in piroette e contro piroette nell'arco di persino 24 ore".

"La posizione della Cgil è nota da due anni - afferma la sigla sindacale - quello che non vogliamo è la condanna a morte del porto, per via dell'allocazione di un impianto – che oltre ad essere inserito tra altri 11 ad alto rischio di incidente rilevante – blocca la polifunzionalità della risorsa più grande a disposizione di questo territorio per creare sviluppo ed occupazione buona. Vogliamo un porto che si sviluppi con la logistica".

"I brindisini lo sanno - conclude la nota - si indica un referendum chiamando la popolazione alle consultazioni. O si ha paura della risposta?"

Le adesioni

Prenderà parte al sit in anche il sindacato Cobas, già tra i promotori della campagna nazionale “Per il Clima, Fuori dal Fossile”. “Quasi ogni Stato europeo ormai, compreso lo Stato italiano – si legge in una nota del sindacato - strumentalizzando il conflitto russo-ucraino, coltiva l’ambizione di diventare l’hub del gas dell’Europa se non del Mediterraneo”.

“Il conflitto tra Russia e Ucraina - prosegue il comunicato Cobas - viene preso a pretesto per giustificare gli enormi investimenti sulle infrastrutture di trasporto del gas, in particolare del Gnl. Di fatto una ‘economia di guerra’ fatta passare come indispensabile per il futuro energetico degli Stati europei, già clienti della Russia, e propagandata ipocritamente per diversificare gli approvvigionamenti di gas, ancora più marcatamente dopo il sabotaggio del Nord Stream, sabotaggio che sicuramente sarà stato funzionale a qualche interesse particolare”.

Anche la formazione politica Ora tocca a noi parteciperà alla manifestazione: "In linea con i nostri principi e capisaldi, come movimento aderiamo e partecipiamo alla manifestazione indetta da sindacati e associazioni per il prossimo 24 agosto alle ore 18,30 - affermano i referenti - Fin dalla nostra fondazione infatti abbiamo lavorato per promuovere un'idea di sviluppo per Brindisi che fosse sostenibile e orientata al futuro".

Ad intervenire sulla questione anche la Uiltec di Brindisi, che ha comunicato che non parteciperà alla manifestazione poichè, secondo quanto riportato in un comunicato ufficiale, non desidera strumentalizzare le dure e serie lotte per il lavoro in "una battaglia di piazza che accontenta solo l’emotività del momento senza aver approfondito le ragioni ed i fatti nelle sedi opportune". La sigla afferma di aver "sempre considerato e considera l’investimento proposto da Edison una importante opportunità per il territorio e per la vitalità del suo sistema industriale. "La posizione del nostro sindacato sul progetto - si legge nella nota - rimane la stessa di sempre assieme alla fondamentale attenzione che Uiltec riserva al rispetto dell’ambiente e all’implementazione delle migliori tecnologie a basso impatto ambientale".