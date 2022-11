"I giovani con la musica per la lotta ai tumori": evento a Torre Santa Susanna

TORRE SANTA SUSANNA – “Parliamone. I giovani con la musica per la lotta ai tumori”. Questo il titolo di una iniziativa pubblica che sabato 26 novembre, alle ore 16.30, si svolgerà in piazza Giacomo Matteotti, a Torre Santa Susanna. Si tratta di un evento organizzato dalla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) dall’associazione “La voce, associazione culturale a Sud” e dall’Ant – delegazione Rosanna Lodeserto di Torre anta Susanna, con il patrocinio della locale amministrazione comunale.

Interverranno: il professor Francesco Schittulli, senologo-chirurgo, presidente nazionale di Lilt; il deputato Mauro D’Attis; l’avvocato Serena Lucia Missere, assessore del Comune di Torre; il colonnello Carlo Calcagni; Mimma Piliego, dirigente provinciale della Lilt nel Leccese; l’avvocato Cosimo Lodeserto, presidente dell’Ant di Torre Santa Susanna. Seguirà un concerto in memoria della signora Luana Cirto.