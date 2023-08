Manifestazione a Roma dei biologi: l'organizzazione sarà curata da un brindisino

I biologi e i futuri biologi torneranno a manifestare il loro dissenso circa le problematiche che affliggono la categoria professionale, in piazza a Roma, e a guidare la protesta sarà il biologo brindisino, Marco Giaimis, in qualità di presidente nazionale dell'Associazione dei biologi italiani e dei futuri biologi (Abifb). Non c'è ancora una data precisa, si svolgerà tra ottobre e novembre, dicono gli organizzatori. Il 12 ottobre 2020, lo stesso Giamis è stato responsabile dell'organizzazione di un'altra manifestazione tenutasi tramite il supporto di diversi colleghi. Spiegano sempre gli organizzatori: "La manifestazione verterà nuovamente su tutto quello che non è stato risolto in questi anni di battaglie continue che hanno visto coinvolto il biologo brindisino in prima linea come portavoce di migliaia di professionisti".

Martedì 5 settembre 2023, si terrà una diretta condotta da Giaimis sul suo gruppo Facebook, "Il gruppo dei biologi e dei futuri biologi", che ad oggi conta più di 15.650 iscritti, per esporre le principali tematiche che verranno presentate durante la manifestazione. In primis interverranno, portando i loro saluti, i membri del consiglio direttivo dell'Abifb: Giampiero Ursini, vicepresidente, e Gianluca Perrone, segretario, entrambi biologi professionisti. Successivamente, verranno presentati gli avvocati brindisini che seguono attentamente gli sviluppi dell'associazione, supportandola tramite la loro assistenza legale.

In particolare, interverranno: Gabriella Dell’Aquila, che vanta di una carriera professionale solida e corposa non solo come avvocato specializzato nelle materie di: diritto civile, diritto di famiglia e minorile, diritto penale, infortunistica ed assicurazione, ma anche come ex vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, ex assessore alle Politiche Sociali presso il Comune di Brindisi, è iscritta all'elenco speciale degli avvocati abilitati al gratuito patrocinio per la difesa e la rappresentanza dei non abbienti; Mariachiara Carbotti che vanta già, dopo la laurea raggiunta in Giurisprudenza e l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, del possesso del diploma di specializzazione per le professioni legali con una tesi in diritto penale su "Il favoreggiamento personale, concorso di persone e delitti associativi: la sottile linea di confine".

Il presidente Giaimis ha dichiarato: "Sono onorato di avere persone come Ursini, Perrone e tanti altri al mio fianco, ma sono anche stanco, allo stesso tempo, di vedere lo sfruttamento di tantissimi colleghi nel mondo lavorativo; inoltre, insieme a loro, lamentiamo la perdita dell'identità di categoria per un percorso accademico distrutto alla base e di non esser presi in considerazione come dovremmo nel mondo scientifico pubblico e privato. Continueremo a combattere tramite l'associazione finché riceveremo il supporto dei soci e fino a quando non svaniranno negli anni tutti i problemi che ostacolano il futuro della nostra figura professionale sanitaria e che personalmente continuerò a denunciare. Solleciterò sindacati, politici e istituzioni varie per arrivare, con il loro ausilio, se saranno seriamente interessati a tutelarci, alla rinascita dei biologi in Italia".