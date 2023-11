Manifestazione contro la violenza sulle donne: corteo organizzato da Fi giovani

BRINDISI- Forza Italia Giovani Brindisi, per la sensibilità del tema e per la condivisione del messaggio che deve travalicare ogni confine e steccato politico e sociale, ha scelto di organizzare per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, un corteo fatto di uomini e donne che dicono "basta alla violenza!". Il corteo si svilupperà lungo le strade del centro cittadino di Brindisi sabato 25 novembre.

Alle ore 18:00 il ritrovo nei pressi di Piazza Cairoli per organizzare il corteo che poi si snocciolerà attraverso corso Umberto I per concludersi con la straordinaria performance finale della Accademia delle Danze in largo Gianni D'Errico all'ingresso del Nuovo Teatro Verdi. Durante lo sviluppo del corteo verranno eseguite tre/quattro soste per procedere alla lettura di poesie accompagnate dalle performance artistiche.

Promotori dell'evento il coordinamento cittadino/provinciale di Forza Italia Giovani accompagnati da Azzurro Donna e le più alte cariche istituzionali locali di FI.

Donato Maggi (coordinatore provinciale Forza Italia Giovani Brindisi): “’D'amore non si muore’, è lo slogan scelto per la manifestazione che vuole portare in piazza chi è stanco di tollerare e soffocare la voce delle donne che hanno subito violenza”: “La presenza dei giovani provenienti dalla provincia ci dà la convinzione che anche tra le giovani generazioni ‘d'amore non si muore’ diventerà un mantra”.

“Con la massima collaborazione dell’intero partito e con il responsabile della parte artistica della manifestazione dott. Salvatore Marcorio – conclude - con i loro preziosissimi suggerimenti e l’entusiasmo dei giovani ha consentito realizzare tutto ciò”.