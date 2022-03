Manutenzione ponti e strade in provincia di Brindisi: in arrivo oltre 15 milioni di euro

BRINDISI - "La manutenzione e la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali come prima grande opera necessaria. Sono quasi 15,8 milioni di euro in arrivo nei prossimi anni dal Governo per la manutenzione di ponti, viadotti e la rete viaria secondaria per la provincia di Brindisi". E’ quanto annuncia la parlamentare pugliese Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle). Nelle scorse ore la Conferenza Stato-Città e autonomie locali ha dato l’assenso a due schemi di decreto del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco.

"I fondi, che sarà compito della Provincia di Brindisi utilizzare, verranno corrisposti secondo un programma pluriennale: quasi 6,5 milioni di euro, da utilizzare esclusivamente per la messa in sicurezza o sostituzione di ponti o viadotti (o opere accessorie), sono stanziati per il periodo 2024-2029, mentre altri 9,3 milioni di euro circa saranno destinati per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della rete viaria secondaria e riguarderanno il periodo 2025-2029. Si tratta di risorse disponibili per la provincia di Brindisi - conclude la Palmisano - che risulteranno fondamentali, per garantire la messa in sicurezza di gran parte del territorio provinciale, ma anche per aumentarne la competitività sul fronte infrastrutturale in molti siti produttivi".