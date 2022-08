Erchie, al via la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade e rotatorie

ERCHIE - Tutto pronto per la realizzazione del progetto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità del centro abitato del Comune di Erchie: rifacimento della pavimentazione stradale, lavori di sistemazione di tratti di strade non asfaltate (bianche) continuazione di strade già asfaltate e realizzazione di rotatorie.

L’Amministrazione comunale ha approvato i documenti necessari per sottoscrivere un prestito con la Cassa depositi e prestiti SpA dell’importo di 500.000 euro.

“Con questi lavori – ha dichiarato il sindaco Pasquale Nicolì – vogliamo mettere in sicurezza buona parte delle strade del centro abitato per assicurare la riduzione degli incidenti, il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale e mitigare alcuni problemi di allagamento”. Il progetto, redatto dall’Arch. Angelo R. Notaristefano, prevede un intervento su: via Garibaldi, via Verdi, via G. Marconi, via Vittorio Veneto, via A. Diaz, via Virgilio, via Vecchia per Manduria, via E. Toti, via R. Sanzio, via sabotino, via Tripoli, le strade bianche di via Santa Croce, via Suergi e via Dante Alighieri.

Oltre alla manutenzione delle strade urbane si realizzeranno quattro rotatorie agli incroci: via F. Petrarca con via Virgilio; via Torre Santa Susanna (Sp 63) con via Virgilio; via F. Petrarca con Via Boccaccio; via C. Menotti con Via Gorizia. Verrà effettuato un importante intervento sui marciapiedi di via Principe di Napoli nel tratto compreso tra via Risorgimento e via G. Marconi. In questo caso saranno eliminati le barriere architettoniche in corrispondenza di passi carrai, così come riportato nel Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (Peda). Infine, si evidenzia che su via Suergi, attualmente strada bianca da asfaltare, è prevista la predisposizione della pubblica illuminazione.