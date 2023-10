Manutenzione straordinaria e promozione turistica: 50mila euro per Muro Tenente

MESAGNE - Anche il Parco archeologico tra Latiano e Mesagne è stato incluso nel dossier di candidatura della Via Appia per diventare patrimonio Unesco. Aldilà di quale sarà l'esito, si tratta di un luogo importante per la storia locale, che tra l'altro può essere un volano per il turismo culturale.

In tal senso, buone notizie sono arrivate oggi (30 ottobre) dalla giunta della Regione Puglia, che nell'ambito della legge regionale 32 del 2022 ha approvato per il Comune di Mesagne un contributo di 50mila euro. Il finanziamento sarà da destinare esclusivamente ad interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di promozione turistica del sistema archeologico del parco archeologico di Muro Tenente.

Nel sito

All’interno del Parco Archeologico, diversi saggi archeologici attrezzati con pannelli descrittivi permettono di conoscere questa antica città che, abitata fin dal VII secolo avanti Cristo, conobbe il suo momento di massimo splendore in età ellenistica (IV e III secolo avanti Cristo). Tutti i punti di interesse all’interno del Parco, sono collegati da un sentiero lungo oltre 2,5 chilometri. I saggi archeologici sono dotati di pannellistica appositamente realizzata, consentendo al visitatore di comprendere il rapporto fra l’abitato, le necropoli, la viabilità interna e le due fortificazioni che racchiudono rispettivamente il centro e la periferia dell’insediamento. Lungo la periferia settentrionale di Muro Tenente, inoltre, è possibile ammirare la ricostruzione di una intera casa messapica dotata di cortile e ambienti residenziali, riedificati sulle fondazioni di una struttura abitativa rinvenuta nel corso delle ricerche archeologiche.

Inoltre, per consentire di svolgere spettacoli ed attività di valorizzazione, il Parco è stato dotato anche dei servizi e di uno spazio scenografico appositamente allestito.