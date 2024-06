G7, cena al Castello Svevo: Marchionna ringrazia Mattarella e lo invita a Brindisi

A conclusione degli incontri del G7, il Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha inviato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, una lettera di ringraziamento per aver scelto Brindisi come luogo nel quale ospitare i capi di Stato e di governo per la cena di gala del G7. Al contempo il Sindaco di Brindisi ha rivolto un invito ufficiale al presidente Mattarella per una visita in città in occasione della Coppa del Mediterraneo U23 di scherma che si terrà a Brindisi dal 18 al 20 ottobre.

Signor Presidente

a nome dell’intera Città di Brindisi Le esprimiamo i sensi della più profonda gratitudine per la Sua decisione di ospitare i Capi di Stato e di Governo del G7 all’interno della splendida dimora del Castello Svevo che si affaccia sulla straordinaria cornice del porto di Brindisi. Siamo certi che Ella non considererà un mero esercizio retorico la sottolineatura dell’onore di cui ci ha investito ospitando una così alta iniziativa del Foro del dialogo internazionale sullo sviluppo, la pace e la sicurezza globale.

Ella ha inteso gratificare la Città di Brindisi indicandola come sede di tale formidabile veicolo di relazionalità e, crediamo in cuor nostro, apprezzerà l’intento che alberga nella nostra Comunità di valorizzare in modo significativo l’opportunità che ha inteso offrirci. Abbiamo inteso la Sua scelta come riconoscimento a una Città che si identifica e intreccia il proprio destino con il suo porto, che mai come oggi appare un ponte proiettato verso tutte le sponde del Mediterraneo: dai Balcani all’Anatolia, dal Mashrek al Maghreb, in uno sforzo di cooperazione e coesistenza pacifica, di confronto religioso e di ibridazione culturale con tutti i popoli che si affacciano sull’antico Mare Nostrum.

Nel corso dei secoli Brindisi è stata la “Porta d’Oriente”, attraverso la quale sono transitati uomini e merci che hanno fatto la storia: pellegrini, religiosi, mercanti, artisti, generali, templari, crociati, imperatori e santi, fino ai migranti di ogni etnia e paese che qui hanno sempre trovato rifugio e accoglienza.

In tanti secoli di contraddittorie vicende umane, tante genti sono passate da qui. E da qui tutti continuano a passare, perché Brindisi è un porto di pace e di accoglienza.

Oggi noi stiamo progettando il nostro futuro fondandolo su queste antiche radici: la nostra ambizione è quella di rappresentare un ponte naturale tra l’Europa continentale di cui siamo l’estrema propaggine e i mondi che si schiudono al di là del mare. Se nell’Ottocento siamo stati tappa fondamentale della “Valigia delle Indie”, che univa due mondi agli antipodi collegando Londra a Bombay, nella contemporaneità ambiamo a diventare un “Ponte nel Mediterraneo” congiungendo sponde diverse per costumi, culture e religioni, in uno sforzo teso a garantire la pace e la convivenza civile tra tutti i popoli.

In questo contesto, nei giorni dal 18 al 20 ottobre 2024 ospiteremo per il secondo anno consecutivo la Coppa del Mediterraneo under 23 di scherma, organizzata dalla Mediterranean Fencing Confederation e dalla Federazione Italiana Scherma. Sarebbe per noi tutti un ulteriore grande onore se Ella volesse accettare il nostro invito a visitare la Città di Brindisi, presenziando a tale manifestazione della “noble art” riservata a giovanissimi atleti provenienti da ben 18 Paesi del bacino del Mediterraneo. Fiduciosi in un favorevole accoglimento del nostro invito, Le porgiamo il nostro più deferente saluto.

