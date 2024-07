Marchionna vara la nuova Giunta, ma resta il nodo Fratelli d’Italia

BRINDISI – Dopo quasi un mese di crisi, Giuseppe Marchionna vara la nuova giunta, per adesso senza esponenti di Fratelli d'Italia. Le nomine sono state ufficializzate nella tarda mattinata di oggi (venerdì 12 luglio) attraverso un decreto a firma del sindaco di Brindisi, che lunedì scorso aveva proceduto con la revoca delle deleghe. Gli unici “superstiti” del precedente esecutivo sono Livia Antonucci e Daniela Maglie.

Nell’atto del primo cittadino non sono specificate le nuove deleghe. Da quanto appreso, Antonucci, segretaria cittadina di Forza Italia, dovrebbe mantenere il Bilancio. Maglie, ritenuta persona di fiducia di Marchionna, continuerà a occuparsi di Affari Legali. Poi ci sono le new entry. I consiglieri comunali Cosimo Elmo e Caterina Cozzolino, entrambi di Forza Italia, prendono il posto dei colleghi di partito Gianluca Quarta (ex assessore ai Lavori pubblici, nonché recordman di preferenze in occasione delle amministrative del 2023) ed Ernestina Sicilia (Pubblica istruzione). Lo stesso Elmo dovrebbe rilevare la delega ai Lavori pubblici.

Fra le file della Lega, il capogruppo, nonché segretario cittadino del partito, Ercole Saponaro, prende il posto di Lidia Penta, che entrerà in consiglio comunale come prima dei non eletti. Saponaro avrà la delega ai Servizi sociali. La Casa dei Moderati ha indicato il 66enne Mario Scioscioli, già dirigente comunale più di 20 anni fa, al posto di Luciano Loiacono (Attività produttive). Per quanto riguarda la lista “Marchionna sindaco”, il consigliere comunale Teodoro Scarano subentra all’architetto Tonino Bruno (Ambiente).

Ma il cerchio non è ancora chiuso. Marchionna ha tenuto libere le due caselle (una delle quali, nel rispetto della parità di genere, dovrà essere occupata da una donna) destinate a Fratelli d’Italia. Questo il nodo da sciogliere nelle prossime ore. Non è stato infatti risolutivo un incontro che si è svolto ieri fra il sindaco e il coordinatore provinciale di FdI, Luigi Caroli. Quest’ultimo avrebbe proposto la riconferma del vicesindaco Massimiliano Oggiano (Urbanistica) e di Antonio Pisanelli (Servizi Sociali). Marchionna avrebbe risposto picche. Ieri sera si è svolto un nuovo incontro interno al partito. Nel pomeriggio è in programma un'ulteriore riunione. Da capire se lo stallo si sbloccherà o si andrà verso un appoggio esterno di FdI.

