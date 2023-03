La marcia per i diritti umani passa dal Brindisino: appuntamento con John Mpaliza

MESAGNE - Giunta alla sua seconda edizione, la “Marcia dei Bruchi”, ideata da John Mpaliza (attivista per i diritti umani, soprannominato “the peace walking man”) è in Puglia e il 27 e 28 marzo passa da Mesagne e Brindisi.

Partita da San Severo il 25 febbraio scorso, il 7 marzo ha fatto tappa a Ginosa, il 10 a Grottaglie; il 13 a San Marzano di San Giuseppe, il 14 marzo è giunta nel Brindisino attraversando Francavilla Fontana. Domani, lunedì 27, arriva a Mesagne (ore 9 incontro con gli studenti presso il parcheggio del liceo scientifico, poi verso piazza Orsini del Balzo) e il 28 a Brindisi (partenza sede I.C. Santa Chiara, via Togliatti n. 4, ore 9:30). Si concluderà a Bari il 5 aprile. Per maggiori informazioni: 320 4309765 (John Mpaliza, promotore della marcia).

La Marcia che ha coinvolto scuole e associazioni e rappresenta la parte finale di un percorso avviato durante il quale i temi affrontati sono quelli della difesa della pace, della Terra, e dei diritti umani.

“Ogni giorno cerco di impegnarmi affinché i diritti vengano rispettati per tutti e lo faccio in un modo particolare: camminando! Ed anche voi potreste diventare degli attivisti per i diritti umani partecipando alla marcia. Tantissimi bruchi che camminano insieme e che si trasformeranno in bellissime farfalle, perché così tenteremo di trasformare il nostro bellissimo Pianeta, dando la parola ai giovani!”, dichiara John Mpaliza