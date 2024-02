La marcia dei trattori attraversa Brindisi: "Senza Agricoltura non c'è futuro"

BRINDISI – “Siamo allevatori nel sangue e voi ce lo state togliendo”, “No farmers, no food, no future”, “La Terra è vita”, “Difendiamo il Made in Italy”, “avete fatto morire l’agricoltura ma non ci toglierete la dignità”sono questi gli slogan che hanno accompagnato la protesta dei trattori che nella giornata di oggi, giovedì 1 febbraio, ha coinvolto anche gli agricoltori del Brindisino. Dopo il sit-in svoltosi ieri a Carovigno, oggi, oltre cento trattori provenienti da tutta la provincia hanno sfilato per le vie della città.

Il raduno era nel parcheggio del centro commerciale Le Colonne, sulla strada statale 379, il corteo poi si è mosso verso via Appia attraversandola interamente, ha raggiunto piazza Crispi, la sede della stazione ferroviaria, via Bastioni per finire poi sulla strada statale per Lecce. La marcia dei trattori è stata scortata da Polizia, carabinieri e agenti della Polizia locale, non si sono registrati disordini ma disagi alla circolazione stradale.

Una manifestazione del tutto pacifica perché gli agricoltori brindisini vogliono solo essere ascoltati, raccontare le loro difficoltà, trovare una soluzione. I motivi della protesta sono gli stessi che accomunano i colleghi che stanno manifestando in tutta Italia e in tutta Europa: aumento del prezzo del gasolio, il divario tra prezzi pagati ai produttori e quelli dei prodotti sul mercato, gli incentivi per non coltivare il grano, favorendone l’importazione. I redditi ridotti al minimo, l'Irpef agricola, le imposizioni perpetrate in tutti questi anni dall'Unione Europea, l'impossibilità di dare un futuro alle terre. A tutto questo si aggiunge il grave danno causato dalla Xylella, nel Brindisino e nel Salento gli imprenditori agricoli hanno pagato caramente e a proprie spese la morte degli ulivi secolari. Anni di affanni e dolore a cui la Politica agricola comune sta dando il colpo di grazia.

“Stanno prevedendo contributi a fondo perduto per l’acquisto dei trattori ma poi i mezzi devono restare chiusi in garage perché non ci mettono in condizioni di lavorare, a questo punto si agevolano solo le industrie che producono trattori. Se non si rispetta questo lavoro, l’agricoltura e la terra non ci sarà futuro e il danno sarà per i giovani, noi continueremo a produrre i frutti della terra anche solo per il sostentamento familiare ma cosa mangeranno le generazioni future? Che tipo di cibo metteranno nei piatti? Farina di grillo? Se vi piace mangiatela. E poi tutte le nuove regole sulle coltivazioni, sta diventando impossibile lavorare”. Lamentava Lucio Cito di Mesagne.

Nessuna organizzazione di categoria, nessuna sigla sindacale, nessun portavoce. Attraverso passaparola e iscrizioni a gruppi social gli agricoltori e trattoristi del Brindisino si sono incontrati nel Capoluogo, uniti dallo stesso obiettivo: alzare la voce, farsi ascoltare. Unirsi ai colleghi di tutta Italia e far capire che senza l’agricoltura non c’è futuro.

“Le associazioni di categoria ci hanno lasciato soli, qualcuno ci dice che non ci sono problemi, nessuno oggi si è presentato al nostro fianco. Non ci sentiamo tutelati – aggiunge Francesco Carrozzo – dovremmo metterci tutti d’accordo e togliere alle associazioni i fascicoli aziendali, perché loro guadagnano stando seduti, attraverso i nostri fascicoli aziendali, senza darci garanzie e tutele. Se si blocca l’agricoltura si blocca tutto. E la gente non lo sta capendo”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui