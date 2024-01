Un mare più inclusivo: accordo per la promozione della vela paralimpica

BRINDISI - Si terrà sabato 27 gennaio presso la sezione della Lega navale italiana di Brindisi la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione tra Gv3, "A gonfie vele verso la vita", e Lega Navale Brindisi. Lo scopo è quello di mettere in campo iniziative per la promozione della vela paralimpica. L’accordo prevede una serie di attività tra le quali un programma di allenamenti con istruttori qualificati ed imbarcazioni di tipo Hansa 303 messi a disposizione dalle due realtà. Le caratteristiche delle barche consentono a persone con difficoltà motorie o altro tipo di disabilità, di comandare il natante sia accompagnato da un istruttore che autonomamente.

L’obiettivo finale è quello di creare una squadra di atleti locali e prepararli per eventuali regate zonali ed interzonali di categoria e nello stesso tempo di dare l’opportunità agli utenti di avvicinarsi a questa disciplina sportiva e vivere l’esperienza del mare e della vela.

“A seguito della proficua collaborazione tra la Lega Navale italiana sezione di Brindisi e l’associazione Gv3, con soddisfazione andiamo a sottoscrivere un protocollo di intesa con lo scopo di rendere sempre più fruibile lo sport della vela ai diversamente abili e ha reso la sezione di Brindisi tra le migliori in Italia per assenza di barriere architettoniche - dichiara il presidente LnB Salvatore Zarcone -. La firma di questo accordo mette le basi per rendere Brindisi un polo di eccellenza per lo sport paralimpico” conclude.

Il programma della giornata prevede:

- Ore 09:30 accoglienza presso la sede della Lega navale di via Amerigo Vespucci 2;

- Ore 10:00 imbarco e visita degli specchi d’acqua interessati dalle attività oggetto di convenzione a bordo di mezzi della Lega navale italiana;

- Visita alla sede dell’associazione Gv3 presso il Marina di Brindisi;

- Firma della convenzione presso la sede della Lega navale e saluti.

All’evento saranno presenti il garante regionale delle persone con disabilità, Antonio Giampietro ed il presidente del Comitato paralimpico Regione Puglia Giuseppe Pinto. Interverranno i rappresentanti del Comune di Brindisi, il comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi Luigi Amitrano, l’amministratore delegato Bocca di Puglia Sps Dario Montanaro, il consigliere nazionale Fiv (Federazione italiana vela) Fabio Colella, i rappresentanti della Fiv ottaba zona, e le associazioni partner Aipd, ColiHbrì ed Angsa.



