Al mare tra i rifiuti, a Torre San Gennaro un'altra estate da dimenticare

TORRE SAN GENNARO - Continuano a giungere segnalazioni di disservizi da Torre San Gennaro, marina del Comune di Torchiarolo, commissariato dal 9 luglio scorso dopo che sette consiglieri su 12 rassegnarono le dimissioni. In piena estate e con l’emergenza sanitaria ancora in corso. I cassonetti installati sull’arenile non vengono svuotati da giorni, le docce non funzionano correttamente, la vicina fontana nemmeno a parlarne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Disservizi che si presentano ogni anno e che puntualmente gli assessori al ramo, interpellati da cittadini o giornalisti, si prodigano per risolverli. Si spera che qualcuno degli addetti ai lavori si occupi di questi disservizi e che anche questa estate non sia un’estate da dimenticare in fatto di disagi.

Gallery