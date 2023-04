"Mare, sport e solidarietà": la due-giorni della Lega Navale Italiana di Brindisi

BRINDISI - "Mare sport e… solidarietà" è il tema dell’evento in programma venerdì 21 e sabato 22 aprile nella sezione brindisina della Lega Navale Italiana, in via Amerigo Vespucci 2. Si tratta di un open day con molteplici attività. Per informazioni: 0831.412114. Ecco il programma.

Venerdì 21 aprile

10.00: incontro con gli alunni della Scuola Kennedy e intrattenimenti vari in tutta la giornata.

11.30: visita guidata alla Scuola Vela e Scuola di Canottaggio della Sede.

12.00: prova dei vogatori remoergometri con l'assistenza degli istruttori canottaggio.

Sabato 22 aprile

09.00: ingresso della cittadinanza.

10.00: visita guidata della sede Lega navale Italiana sezione di Brindisi, della scuola Vela e Scuola Canottaggio.

10.30: incontro gli alunni del Comprensivo Bozzano Centro.

11.00: saluto Autorità.

11.30: a canestro con la solidarietà: basket con gli amici dell'Associazione Italiana Persone Down.

11.45: mini basket con i ragazzi della Dinamo Basket.

12.00: incontro con la classe del Liceo Sportivo Monticelli di Brindisi per uscita in mare in barche a vela.

12.30: prova a terra tra gli alunni delle scuole con gli istruttori canottaggio dei vogatori remoergometri.

13.30: pausa ristoro a libera scelta.

16.00: dimostrazione del Baskin con gli atleti dell'Asd Herakles del Baskin Brindisi che incontrano gli amici La scuola di Basket del Baskin Lecce

18.00: conclusione delle attività.