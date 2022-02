Festival di Sanremo, tra i "guardiani" di Blanca la campionessa paralimpica di San Michele Salentino

SAN MICHELE SALENTINO - Maria Chiara Giannetta, attrice pugliese, ha portato ieri sera (venerdì 5 febbraio 2022) al Festival di Sanremo 2022 i “guardiani” di Blanca, la serie di grande successo della Rai. Tra le persone che l’hanno aiutata a vestire i panni della protagonista, una profiler cieca, la 51enne Maria Ligorio, originaria di San Michele Salentino, ex campionessa paralimpica, residente a Roma da molti anni ma legata sempre al suo paese d'orgine.

Così l'ha presentata la stessa Giannetta durante il monologo della quarta serata della kermesse canora: "E poi c’è Maria, una valanga. È nata in Puglia e odiava che le dicessero cosa non potesse fare. A 19 anni contro tutti sale in un treno per Roma senza bastone né cane. Trova lavoro e si allena per correre. Era il 1996 e ha partecipato ai Giochi paralimpici di Atlanta. Mi sembra assurdo che questa donna possa avere paura. Eppure quando sente lo sparo non parte. Il giorno dopo arriva terza e ha preso due bronzi e un argento in tutta la sua carriera".

Maria Ligorio, insieme ad altri quattro consulenti non vedenti, hanno affiancato la Giannetta in questa avventura di Blanca e del suo bulldog Linneo, aiutandola a come muoversi, come ascoltare qualsiasi rumore intorno. "Guardiani" indispensabili per restituire sulla scena un personaggio credibile. "Lo dico con sincerità, è stata una bella scoperta ma, soprattutto, gioia ed orgoglio vedere sul palco del Festival di Sanremo, la nostra concittadina Maria Ligorio - ha commentato il sindaco Giovanni Allegrini. È stata veramente una emozione e avremo modo di accoglierla come merita nel nostro e nel suo paese d'origine, ringraziandola perché ieri sera su quel palco, famoso in tutto il mondo, ha portato non solo San Michele ma, soprattutto, la sua bravura e la sua forza nel farci vedere che c'è un mondo oltre il buio. Grazie Maria, ti aspettiamo a San Michele".