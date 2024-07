Marine di Torchiarolo: intervento straordinario di pulizia su falesia e dune

TORCHIAROLO - Non solo spiaggia ma anche falesia, vegetazione e dune. Intervento straordinario di pulizia nelle marine di competenza del Comune di Torchiarolo, oggi, martedì 16 luglio, a opera del personale della Green Service, affidataria del servizio. Ogni angolo delle marine a ridosso dell'arenile è stato ripulito da rifiuti di vario genere.

Gli interventi sono cominciati alle prime ore del giorno e sono proseguiti per tutta la mattinata in tutte e cinque le località balneari: Canuta, Lendinuso, Lido Cipolla, Lido Presepe e Torre San Gennaro fino al confine con Campo Di Mare. Interventi di pulizia a opera della stessa ditta anche in quest'ultima marina, di competenza del comune di San Pietro Vernotico.

Si tratta di un'attività disposta a cadenza settimanale che interessa, come già accennato, tutte le zone a ridosso della spiaggia caratterizzate da vegetazione dove spesso si "incagliano" i rifiuti. L'invito a mantenere i luoghi pubblici puliti è sempre aperto, gli interventi non possono essere operati giornalemente, i costi sarebbero esagerati. Basterebbe collaborazione e rispetto per avere le marine e tutti i lughi pubblici in condizioni decorose tutti i giorni e non solo quando intervengono gli addetti ai lavori.