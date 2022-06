“La pizza meglio del kebab”: la storia di Ayoub, fra i migliori pizzaioli al mondo

ERCHIE - Scegliere tra il kebab e la pizza non è stato semplice ma Ayoub Ayache non ha avuto dubbi: "La pizza perchè unisce i popoli". A 21 anni corona un sogno e porta a casa un terzo posto al Trofeo Caputo, il mondiale della pizza contemporanea che si è svolto a Napoli nei giorni scorsi. Lui che ormai italiano lo è a tutti gli effetti senza mai dimenticare le origini marocchine. L'Italia è la sua seconda casa, Erchie è la sua "seconda famiglia", paese della provincia di Brindisi dove è arrivato una decina di anni fa insieme alla sua famiglia: mamma, papà e tre sorelle. "Ci troviamo bene e sono tutti bravi con noi", spiega.

Ma nella sua vita ci sono due cose che contano, lo sport da combattimento e la pizza: "Sarebbe bellissimo vincere in entrambi ma questo sarà il mio prossimo obiettivo". Ha le mani in pasta da circa quattro anni, ore e ore di formazione e preparazione accanto a Lello Magnetti "il senatore della pizza" come lo definisce: "Per un anno ho fatto la spola da Erchie a Napoli per arrivare in forma a questo campionato. Lello prendeva il cronometro mi faceva stendere la pizza, veloce, perfetta. E' stata dura ma devo molto a lui".

E così Ayoub Ayache sbaraglia 400 partecipanti e trionfa con un mix di sapori italiani: base scarpariello napoletano, su una metà datterino giallo del Vesuvio, sull'altra metà pesto ligure e all'uscita bocconcini di bufala, basilico e olio evo. "In un momento così difficile per la pace nel mondo, questa pizza vuole essere una testimonianza forte di saperi e sapori per l'integrazione culturale." Adesso qualche giorno di relax e di godimento personale e con la famiglia per questo premio e poi si torna a lavoro: destinazione Isola d'Elba per la stagione estiva, pronto a deliziare i palati dei turisti con la sua pizza preferita, la regina margherita: "Perchè solo con una margherita ben condita ti lecchi le dita". E il kebab muto.