Massimo Ranieri in concerto a Fasano, tutto pronto per la vendita dei biglietti

FASANO - Si apre ufficialmente la vendita dei biglietti per il concerto di Massimo Ranieri che il 30 luglio - presso l'Arena degli Ulivi - farà tappa a Fasano con il suo tour “Tutti i sogni ancora in volo”. I biglietti saranno disponibili a partire da giovedì 9 marzo, dalle ore 12 in poi, sui canali Vivaticket e Ticketone. Saranno quattro le fasce di prezzo per i settori a disposizione.

Il cantante napoletano, reduce lo scorso mese dalla spettacolare esibizione al Festival di Sanremo, ha accolto l’invito dell’imprenditrice fasanese Laura De Mola e farà dunque tappa a Fasano, come egli stesso ha annunciato lo scorso febbraio sui suoi canali social.