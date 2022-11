Infermieristica e Fisioterapia: il saluto alla matricole del polo universitario di Brindisi

BRINDISI - Per l’anno accademico 2022/2023 del Polo universitario Vittorio Valerio della Asl Brindisi, che ospita i corsi nelle professioni sanitarie della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari, sono 85 gli iscritti in Infermieristica e 45 in Fisioterapia. In occasione della ripresa delle attività, mercoledì 16 novembre, alle 16.30, si terrà la cerimonia di saluto alle matricole, alla presenza delle autorità accademiche, civili e religiose.

Al tavolo di presidenza ci saranno il direttore generale della Asl Brindisi, Flavio Maria Roseto, il preside della Scuola di Medicina, Alessandro Dell'Erba, la presidente dell’Interclasse Brindisi-Lecce-Tricase, Anna Maria Sardanelli, il referente scientifico Asl per i rapporti con l’Università, Pietro Gatti, la responsabile di sede e dirigente della Formazione aziendale, Sandra Fersini.

Saluteranno le matricole l’assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, il direttore del Dipartimento regionale di Promozione della Salute, Vito Montanaro, il presidente della commissione regionale Sanità, Mauro Vizzino, il presidente della Conferenza dei Sindaci della provincia di Brindisi, Riccardo Rossi, il presidente della Provincia, Antonio Matarrelli, il Vescovo dell’Arcidiocesi Brindisi-Ostuni, Domenico Caliandro, il prefetto, Carolina Bellantoni.

Parteciperanno anche i coordinatori, i tutor e i docenti dei corsi. Gli studenti saranno presenti alla cerimonia insieme ai loro familiari.