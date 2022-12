Torre San Gennaro: mattinata al mare senza panchine e senza cestini porta rifiuti

TORRE SAN GENNARO (TORCHIAROLO) - Dove butto la carta? Si chiedevano nella mattinata di oggi, lunedì 26 dicembre, le decine di cittadini che hanno trascorso la bella giornata di sole a Torre San Gennaro, marina di competenza del comune di Torchiarolo, che avevano consumato bibite e snack in piazza Garibaldi. Gli unici cestini disponibili erano quelli del bar. Tutti quelli "pubblici" installati lungo il perimetro dell'ampio piazzale sono stati rimossi a fine stagione (metà settembre) e verranno reinstallati a inizio della prossima estate. Così come tutte le panchine.

Si tratta di disposizioni che vengono puntualmente applicate da qualche anno a questa parte e che a nessuno importa modificare o revocare. Nonostante le marine, questa ma anche Lendinuso (sempre competenza Torchiarolo), siano abbondantemente frequentate anche nei mesi invernali. Quando le temperature regalano giornate quasi primaverili la passeggiata al mare è d'obbligo, alcuni bar sono aperti per tutto l'anno, molti cittadini trascorrono il weekend al mare, e tanti altri frequentano le località balneari regoralmente tutti i giorni.

Per decine di famiglie e comitive la passeggiata al mare la domenica è un appuntamento fisso. Peccato che i disservizi sono continui e, purtroppo, sempre gli stessi. Strade colabrodo, pulizia irregolare (come da capitolato d'appalto), i famosi lavori di riqualificazione costiera ormai nel dimenticatoio (almeno questa è l'impressione), e niente cestini e panchine in tutte e due le marine. Torre San Gennaro è collegata da Campo di Mare (di competenza del comune San Pietro Vernotico) da un suggestivo lungomare, anche lì d'inverno è vietato sedersi per ammirare il panorama. Quando si comincerà a parlare seriamente di destagionalizzazione turistica? Quando è che le amministrazioni prenderanno seriamente coscienza del fatto che le marine rappresentano vere e proprie risorse e che l'economia passa anche dalle località balneari?