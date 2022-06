Maturità 2022: i nomi dei presidenti negli istituti del Brindisino

BRINDISI - Al via gli esami di maturità per gli istituti superiori della provincia di Brindisi. Si inizia il 22 giugno con la prima prova scritta, il tema d’italiano. Il giorno dopo, il 23 giugno, si procederà con la seconda prova scritta relativa alle materie caratterizzanti dei singoli indirizzi di studio. La novità di quest’anno riguarda proprio la seconda prova scritta che, in base all’ordinanza ufficiale firmata dal Ministro Bianchi, non sarà più ministeriale: saranno dunque i singoli consigli di classe a scegliere le materie per la seconda prova scritta. Anche il colloquio orale cambia con l’abolizione della tesina, insieme ai punti delle singole prove e al sistema dei crediti scolastici per il voto finale. Intanto sono stati nominati i presidenti di commissione, ecco quelli nel Brindisino.

Brindisi

Liceo Classico "Marzolla" (sezione A e D): Mario Palmisano Romano; Liceo Classico "Marzolla" (sezioni B e C): Antonella Demola. Liceo Scientifico "Fermi-Monticelli" (sezioni B e C): Silvio Passaro; Damiano Balestra per la sezione sportiva. Liceo Palumbo ( indirizzo scienze umane) e sezione D del "Fermi-Monticelli": Carmelo Carrozzo. Liceo Linguistico "Palumbo" (sezioni CL e AL): Filomena Sabba. Roberta Pagano per le sezioni Blted e Blspa). Al Liceo Artistico "Simone-Durano": Antonio De Blasi, mentre per la sezione musicale Roberto Cennoma. Al "Morvillo-Falcone": Lucia Immacolata Spagnolo (sezioni As e Aod), Maria Rosaria Pomo (sezioni Bs e Apts), Roberto Salvatore Fuscco (sezioni Aot e Bot). Istituto tecnologico "Giorgi": Carlo Ciracì (sezioni Ae, Af, Ad), Cosimo Andriulo (sezioni Ai e Bi), Mario Zito (sezioni Ci e Aa), Leonzio De Gaetani (sezioni Am e Bm). Al "Majorana": Antonia Ladogana (sezioni As, Asq), Luigi Argentieri (sezioni Aamb e Cm del "Giorgi"). Sempre al "Majorana" (sezioni Asan e Bsan): Palma Vinci e Giuseppe Farina per le sezioni Akm e Bkm. Damiano Mascia (sezioni Ckm e Dkm). Al "Carnaro" Teresa Nacci (sezioni Caim e Cmnb). Anna De Nuzzo, sezioni Cmna e Cmnc. Maria Spinelli per le sezioni Cmaa e Cmab. Vincenzo Micia, sezioni Cmac e Sia. Al "Pertini" Bruno Passaro per le sezioni Vg e Vi, sezioni Vf e Vd è Antonio Santoro; sezione Va e Vb, Gaetano Di Gennaro; sezioni Vc, Vab e Vba, Michele Amati; sezioni Vh e Ve, Alessandro Donnaloia. Istituto "Ferraris-De Marco", Luca Di Presa (sezioni A e E), Nicola Ingrosso (sezioni Ai e Am), Angelo Pinto (sezioni At e Bi).

San Pietro Vernotico

Al "Valzani" arriva Maria Oliva (sezioni At, Agc e Asia).

Ostuni

Liceo Classico "Calamo", Giuseppina Pagano (sezioni B e C). Liceo Scientifico "Pepe-Calamo", Giuseppe Cavallo (sezioni A e Asa), Giuseppe Semeraro (sezioni Cls e Dls), Vita Ventrella (sezioni Als e Bls). Al "Pantanelli-Monnet" , Nicoletta De Caro (sezioni A e At), Donato Convertini (sezioni Acat e Aagr), Caterina Trisciuzzi (sezioni Ae e Ai), Angela Manfredi (sezioni Bagr e Cagr)

Mesagne

Al "Ferdinando" in arrivo Giuseppe Rizzo (sezioni A e B), Angela Albanese (sezioni C e D), Carmen Taurino (sezioni Cs e Ds).

Francavilla Fontana

Liceo Classico "Vincenzo Lilla", Alessandra Italia (sezioni A e C), Vincenzo De Pascali (sezioni B e Asa). Istituto Tecnico "Calò", Patrizia Vantaggiato (sezione Itaf). Professionale "De Marco", Gaetano Leone. Liceo Scientifico "Ribezzo": Silvia Camon (sezioni At e Bsa), Pietro Di Stefano (sezioni Bt e Ct).

Fasano

Liceo "Da Vinci", Francesco Dell'Atti (sezioni A e B), Giovanna Carla Spagnolo (sezioni C e Ad), Nicola Vignola (sezioni E e F). Professionale per i servizi socio-sanitari, Alfredo Villani;

Ceglie Messapica

Comprensivo "Agostinelli", Liceo Classico: Salvatore Amorella, Professionale: Patrizia Carra (sezioni C e D), Palma Piccoli (sezioni A e B), Francesco Malerba (sezioni Am e As) e Concetta Patianna (sezioni A e E). Professionale per i servizi socio-sanitari: Francesco Malerba. Liceo Scientifico, Salvatore Amorella.

Oria

Commerciale per il Turismo, Donatella Andriola. Liceo Scientifico, Giovanni Stefano.

San Vito dei Normanni

Istituto Professionale per i servizi sociali, Ornella Manco.