Mauro D'Attis nominato presidente della "Bilaterale amicizia Italia - Colombia"

BRINDISI - Mauro D'Attis è stato nominato presidente della della sezione bilaterale di amicizia Italia - Colombia.

“Ringrazio il presidente Pier Ferdinando Casini e il gruppo di Forza Italia per la nomina - Afferma D'Attis - Si tratta per me di un grande onore e coglierò questa occasione, così come nella scorsa legislatura, per approfondire il legame di amicizia tra il nostro Paese e la Colombia e per gettare le basi di una intesa costruttiva e proficua. Il ruolo del parlamento accanto a quello del governo è strategico anche per questo. A breve, incontrerò Ligia Margarita Quessep Bitar, ambasciatrice e plenipotenziaria della Colombia In Italia, con la quale sono certo continueremo un confronto positivo nell’interesse dei nostri due grandi Paesi”.

In merito alla questione, si è espressa anche Laura De Mola, coordinatrice provinciale di Forza Italia: “La nomina ricevuta dal deputato e commisario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis, rappresenta un incarico di prestigio che rende orgogliosa tutta la nostra comunità - Prosegue - Mauro D’Attis vanno quindi i nostri migliori auguri per un proficuo lavoro, certi che il ruolo che ricoprirà sarà fondamentale per rafforzare l’amicizia e la leale cooperazione tra il nostro Paese e la Colombia”.