“Me Stesso” : on line il nuovo singolo di giovane rapper brindisino

SAN VITO DEI NORMANNI - DK, al secolo Domenico Colucci da San Vito dei Normanni lancia il suo nuovo singolo “Me Stesso” disponibile su tutte le piattaforme grazie all’accordo con Believe Music Italia, Thaurus Live e nelle playlist di Mrkt Italia, tra le principali realtà in Italia per i giovani artisti.

Domenico Colucci è un ragazzo di 18 anni, appena diplomatosi al Liceo scientifico “Fermi-Monticelli”, nato a Brindisi e cresciuto a San Vito dei Normanni, con una grande passione per la musica Hip Hop. Inizia a creare i primi brani all’età di 14 anni grazie alle influenze di Fabri Fibra e Marracash, mentre a 16 anni inizia a studiare canto e pianoforte. In questo periodo, insieme ai suoi amici diventati collaboratori, fonda “Tnc Gvng” la sua etichetta indipendente.

Il genere musicale del giovane artista sanvitese rientra tra il Pop e il Rap, con sonorità d’oltreoceano del tutto nuove in Italia. Nei suoi brani vengono affrontate tematiche emotive e testi profondi, cantati con espressività. Anche il suono dei suoi brani è nuovo in Italia: c’è un uso quasi prepotente di riverbero ed eco che ricreano un’ambientazione molto particolare che rimanda alla sua città d’origine.

All’attivo DK ha 3 brani, il primo, “Origami” in poco tempo raggiunge 5.000 ascolti solo su YouTube; il secondo, “Solitudine”, uscito su YouTube e Spotify ha raggiunto 12.000 ascolti e, infine l’ultima lavoro musicale, “Me Stesso”, è stato prodotto da Izoki Beats, un musicista di Chicago ed è uscito solo su Spotify: attualmente conta oltre 15.000 riproduzioni registrati in un mese.

A seguito della firma con Believe Music, Thaurus publishing e Mrkt Itlia, DK partecipa ad un contest tenuto da Fvck You Magazine in collaborazione con Esse Magazine, una rivista digitale sul rap, e Sony Music (che non ha bisogno di presentazioni) rientrando subito ai vertici della classifica.