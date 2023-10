Mediaporto, avviso pubblico per nuovi servizi di consulenza allo sviluppo

BRINDISI - L'amministratore unico di Santa Teresa spa, Giovanni Luca Aresta, a seguito della convenzione sottoscritta con la Provincia di Brindisi per la gestione del servizio di "Supporto tecnico-amministrativo al progetto Mediaporto di Brindisi", rende noto di aver attivato una procedura di selezione per il conferimento di un incarico ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile di "Consulente allo sviluppo del Mediaporto di Brindisi" per il coordinamento di nuovi servizi di animazione culturale in relazione al progetto Mediaporto di Brindisi - Biblioteca di Comunità, Mediateca, CineLabKids, Hub della Creatività.

L'incarico avrà la durata di due anni prorogabili per ulteriori due anni. I candidati sono tenuti a presentare la domanda di partecipazione alla procedura di selezione, unitamente alla documentazione richiesta sull'avviso, entro e non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre 2023, a mezzo di posta elettronica certificata, con unico invio all'indirizzo santateresaspa@pec.it.

L'avviso pubblico con tutti i requisiti richiesti, la documentazione necessaria e il modulo utile alla presentazione della candidatura sono disponibili sul sito di Santa Teresa spa e sul sito della Provincia di Brindisi a questo link.