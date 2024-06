Mediaporto di Brindisi, dalla Regione 640 mila euro per la Torre Libraria

La Giunta regionale pugliese oggi, martedì 11 giugno 2024, ha approvato diversi provvedimenti. Uno, nell'ambito dei "beni culturali", riguarda la città di Brindisi. È stato approvato il sostegno della Regione Puglia all'iniziativa proposta dalla Provincia di Brindisi, con il contributo una tantum, per le annualità 2024 e 2025, di 640 mila euro. La somma è finalizzata all'intervento di manutenzione straordinaria della Torre Libraria del Mediaporto, che al piano terra e al primo piano ospita già la Community Library aperta e finanziata con altro intervento regionale.

L'immobile, con specifico riferimento ai piani secondo, terzo e quarto della Torre Libraria, necessita di interventi urgenti di manutenzione straordinaria, sia per ripristinare le funzionalità del complesso immobiliare, sia per la messa in sicurezza del prestigioso patrimonio librario e per l'adeguamento dei sistemi impiantistici alle norme in materia di antincendio e di sicurezza dei luoghi di lavoro. La Biblioteca Provinciale di Brindisi, che custodisce un patrimonio dal valore inestimabile di libri e documenti storici (come cinquecentine e seicentine) ma anche documenti storici su supporto digitale, una emeroteca e una fonoteca musicale e linguistica, è parte integrante del Sistema Bibliotecario provinciale.