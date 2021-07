I mega yacht tornano a Brindisi: Talisman C in vetrina nel porto interno

BRINDISI - ll Talisman C in vetrina nel porto di Brindisi. Il panfilo è ormeggiato da un paio di giorno nel porto interno, nei pressi del capannone ex Montecatini. Lo si può ammirare in tutta la sua bellezza dal lungomare Regina Margherita. Dai giardinetti di piazza Vittorio Emanuele, in particolare, l’imbarcazione da sogno non passa inosservata. Lungo poco più di 70 metri, Talisman C è stato costruito nel 2011, presso un cantiere navale turco. E’ il “fratelli minore” di un altro Talisman varato nel 2006, lungo “appena” 54,2 metri. Il lusso e i confort non mancano a bordo di questo yacht, dotato di beach club, palestra, sala giochi e vasca idromassaggio, per una navigazione all’insegna del relax.

Talisman C resterà a Brindisi ancora per qualche tempo, fino a quando non verranno ultimati dei lavori a bordo. L’ormeggio è stato gestito dalla società Luise Puglia, amministrata da Teodoro Titi. “Gli arrivi dei mega yacht – spiega Titi a BrindisiReport – sono ripresi, dopo lo stop dello scorso anno. Le prospettive sono buone e abbiamo già molte prenotazioni in tutta la Puglia. Le restrizioni anti Covid previste per chi arriva da alcuni paesi con voli privati ancora limitano il settore, ma rispetto all’estate 2020 non c’è paragone”.