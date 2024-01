"La memoria ci rende costruttori di pace": incontro con gli studenti brindisini

BRINDISI - Il Convegno di cultura Maria Cristina di Savoia di Brindisi il 23 gennaio 2024, proseguendo con la tematica nazionale portata avanti da tutti i convegni d'Italia relativa al rapporto scuola-studenti-famiglia, ha incontrato gli studenti dell'istituto comprensivo Bozzano-Centro di Brindisi, in occasione, nel mese di gennaio, della "Giornata della Memoria". Il titolo dell'incontro è stato "La memoria ci rende... costruttori di pace".

L'incontro voluto dalla presidente del Convegno di Brindisi e delegata regionale, Aloisia Lamberti, e da tutte le aderenti al Convegno, è stato accolto con entusiasmo dalla dirigente scolastica Marialuisa Pastorelli e da Anna Maria Simeone, coordinatrice dei vari progetti scolastici. Il lavoro svolto dagli studenti, preparato ad hoc per il Convegno, ha affrontato il tema della pace, delle pari dignità degli uomini, indipendentemente dalle identità culturali e religiose, soffermandosi sull'importanza della memoria storica, per evitare di ripetere gli errori del passato e gli orrori delle guerre, che purtroppo, ancora oggi, continuano a dilagare, mietendo vittime tra i civili e, soprattutto, tra i bambini.

I ragazzi hanno toccato la sensibilità di tutti i presenti, con le loro profonde riflessioni, citando frasi dei grandi costruttori di pace, da Mandela a Madre Teresa di Calcutta, da Gandhi a papa Francesco, che rivolgendosi proprio agli studenti, gli ha esortati "a diventare poeti di pace". Non sono mancati i riferimenti al diritto dei bambini di vivere in un clima sereno e di pace, dando loro l'opportunità di un futuro, al diritto delle donne di essere rispettate e non sottoposte ad abusi e stupri, come avviene nelle guerre e al rispetto delle dignità umane, evitando le discriminazioni razziali e le intolleranze.

Un finale ricco di speranza e di intensa emozione è stato accompagnato dalle parole della canzone "A song of peace" cantata dalla splendida voce di una studentessa, a cui si è unito il coro di tutti gli studenti con "One magic song for all of us" un canto di pace, una canzone magica, per tutti i presenti. Come ha tenuto a sottolineare Anna Maria Simeone, questo progetto è stato realizzato con la fattiva collaborazione delle famiglie, nell'ottica di un proficuo rapporto scuola-docenti-alunni- famiglie.

Aloisia Lamberti ha ringraziato, consegnando il gagliardetto dei Convegni Maria Cristina di Savoia, la dirigente scolastica Marialuisa Pastorelli e Anna Maria Simeone, per l'opportunità offerta al Convegno, dando voce agli studenti, che hanno dimostrato, con il loro impegno, maturo e consapevole, che potranno essere veri costruttori di pace, con l'auspicio che la raccolta di questi interessanti elaborati, scritti dai ragazzi, possa diventare un libro, portatore di riflessione sulla memoria, per costruire la pace.