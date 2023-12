"Il servizio mensa scolastica avrebbe potuto attivarsi prima: ecco perché"

SAN PIETRO VERNOTICO - Si torna ad affrontare il problema della mensa scolastica non ancora avviata a San Pietro Vernotico. E questa volta a fare il punto della situazione sono i consiglieri di opposizione "Insieme per Rizzo" (Pasquale Rizzo, Giuliana Giannone e Gianluca Epifani). Giovedì scorso sindaca, assessora al ramo e dirigente del settore hanno incontrato un gruppo di genitori per spiegare la situazione e il perchè il servizio non è ancora stato attivato. L'opposizione affronta la questione, fornendo la propria versione dei fatti riguardo ad alcuni punti affrontati durante l'incontro, fornendo tutto il materiale a riscontro delle affermazioni: planimetria, parere Sovrintendenza per montaggio montascale e determina per l'acquisto dello stesso.

"Mancata conoscenza degli Uffici della chiusura del centro cottura: il 3.4.2023 la dirigente ha pubblicato la determina allegata di revoca della gara, che riporta la chiusura del centro cottura. La nuova amministrazione si è insediata a maggio: di che stiamo discutendo? Era tutto noto da tempo. Il nuovo codice degli appalti non ha inciso sulla procedura adottata, sotto soglia".

"Numero alunni e chiusura plesso De Gasperi. Il 3.8.23 Amministrazione e dirigente scolastico, in una conferenza di servizi, hanno deciso come e dove collocare nel plesso De Simone le classi del tempo pieno. Da agosto (ma anche da molto tempo prima) erano noti numero degli alunni, e le scuole in cui somministrare i pasti. Con nota del 29.8.23, che allego, il dirigente del Comune ha richiesto all’Ufficio tecnico sempre del Comune la planimetria dei locali di De Simone e Rodari interessati allo sporzionamento dei cibi, per dare seguito alla gara. Nessuno lo aveva comunicato prima, se il dirigente ha dovuto fare una richiesta scritta. Ci sono voluti due mesi, perché solo il 3.11.2023, l’ufficio ha risposto, con due fotocopie di piantine, da tempo disponibili, scrivendo a penna e colorando quanto richiesto (un’ora di tempo è forse necessario per aiutare l’ufficio, oberato di lavoro, a redigerla)".

"Montascale: a fine luglio primi di agosto quando l’attuale amministrazione (non la precedente) e la scuola hanno deciso di utilizzare il primo piano della De Simone, erano consapevoli che serviva un montascale. Dopo un mese, infatti, è stata richiesta l’autorizzazione alla Sovrintendenza, che il 19.10.2023 ha rilasciato il parere. Ma già un mese prima, con determina del 7.9.2023, il Comune aveva acquistato il montascale, affidando anche il suo montaggio, con tanto di urgenza. E’ colpa di altri se, dopo tre mesi dall’acquisto e due dal parere della Sovrintendenza, non si hanno notizie del montascale? Il sindaco ha affermato che sicuramente nei primi giorni di gennaio non sarà montato? E’ sempre colpa della vecchia amministrazione? Montascale permettendo, portando il 19.10.23 le planimetrie, la gara avrebbe potuto essere avviata, ed a metà novembre la mensa avrebbe potuto attivarsi"