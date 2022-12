Mercatino della solidarietà a scuola: donati 500 euro a Unitalsi

SAN PIETRO VERNOTICO - Un successo inaspettato quello riscosso dal mercatino della solidarietà svoltosi ieri, giovedì 22 dicembre, nell'atrio della scuola dell'Infanzia Decroly di San Pietro Vernotico dell'Ic Valesium di Torchiarolo. La vendita degli oggetti realizzati con materiale di riciclo dalle famiglie nell'ambito di un progetto promosso dalla scuola, ha fruttato circa mille euro. La risposta delle famiglie ha colpito piacevolmente le organizzatrici che ringraziano pubblicamente le mamme e i papà che negli ultimi mesi hanno dedicato parte del loro tempo alla realizzazione degli oggetti artigianali

Sono stati messi in vendita manufatti creati con materiali di scarto come tappi di sughero, cartocci del pane, scampoli di tessuto e tanto altro, oltre ad articoli donati dalle attività commerciali del territorio.

Parte del ricavato della vendita, 500 euro, è stato donato ieri stesso all'associazione Unitalsi che si occupa delle persone con disabilità. Volontari e ragazzi si sono recati personalmente a scuola per partecipare all'evento. Il resto del ricavato sarà investito per acquistare giochi peri bambini del plesso. Tutti gli oggetti invenduti, inoltre, sono stati donati a Unitalsi per essere rivenduti nei prossimi mercatini natalizi.