Mercato a Sant’Elia, apertura straordinaria domenica 19 dicembre

BRINDISI - Si informa che, con ordinanza sindacale è stata disposta l’apertura straordinaria del mercato a Sant’Elia per domenica 19 dicembre dalle 6 alle 13. “È una misura straordinaria per venire incontro alle esigenze dei commercianti ed anche dei consumatori che potranno usufruirne in un giorno festivo. Siamo sicuri di riscontrare il favore di utenti ed esercenti, anche perché i segnali percepiti vanno in questa direzione”, dichiara l’assessore alle attività produttive Massimo Vitali.