Acquisite alcune aeree pubbliche, possibili allacci di acqua e fogna

MESAGNE - Il Comune di Mesagne ha proceduto con l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime destinata a prolungamento delle vie San Giuseppe da Copertino, Favalogna e Palmanova. “L’annessione al patrimonio pubblico di tale aree ha un’importanza rilevante che è correlata alla deliberazione dell’autorità idrica Pugliese dello scorso gennaio, l’ente che da giugno mi onoro di presiedere - ha spiegato il sindaco Toni Matarrelli - si potrà finalmente intervenire per garantire utenze idriche e fognanti in zone urbanizzate che patiscono le problematiche legate all’assenza di tali servizi essenziali".

Il tratto complessivo include oltre 640 metri di lunghezze, che saranno interessati dall’allaccio di rete idrica. Altrettanti ne sono previsti per quelli della rete fognaria. A tali estensioni si sommano altri 150 metri circa, che includono via San Lorenzo e via Chiesa, anche queste incluse nella delibera di Aip n.18 del 31 gennaio 2019 che ratifica gli estendimenti. “Il Consiglio direttivo di Aip ha approvato il quadro esigenziale di interventi di infrastrutturazione idrico-fognaria rappresentato dalle amministrazioni comunali - ha specificato il vicesindaco Giuseppe Semeraro nella relazione in consiglio - tra questi, quelli avanzati dal Comune di Mesagne che potrà dare avvio alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione in specifiche zone tipizzate dal piano regolatore generale”.