Se leggi ti liberi: il Comune di Mesagne aderisce al "Maggio dei libri 2024"

MESAGNE - Fino al prossimo 31 maggio sono diverse le iniziative organizzate presso i presidi di cultura con l'obiettivo di promuovere l'amore per la lettura: si moltiplicano gli eventi realizzati a seguito del riconoscimento “Città che legge” - attribuito al Comune di Mesagne dal 2020 - e quelle organizzate nell'ambito del progetto “Giardini di parole. L'arte di vivere tra natura e libri”. Nel programma emerge il protagonismo delle scuole, che si confermano come preziosi promotori di proposte, collaboratori e destinatari di progetti condivisi intorno al libro e alla lettura, e alla storica sede della biblioteca di Piazza IV novembre nella sua veste rinnovata, riaperta al pubblico lo scorso 21 marzo. Gli appuntamenti in programma sono segnalati sulla piattaforma “Il maggio dei libri”, www.ilmaggiodeilibri.cepell.it. Intanto, lo scorso martedì 21 maggio, i bambini delle scuole dell'infanzia hanno festeggiato il primo compleanno della casetta dei libri collocata presso la struttura di accoglienza "Casa di Zaccheo".

