Alla scoperta del Barocco, tra storia e teatralità: press tour per 9 giornalisti nazionali

MESAGNE - Il Comune di Mesagne, con itinerari a cura della cooperativa “Spirito Salentino”, dall’11 al 15 settembre promuove il press tour “Barocco di Puglia, storia, teatralità, stupore e meraviglia”, risultato tra i primi posti della graduatoria regionale dei progetti finanziati dalla Regione Puglia tramite l’avviso 2020. Le proposte approvate prevedono l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti ed opinion leader promosse da Comuni o unioni di Comuni e finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali. Il progetto, curato nella stesura da Loredana Ingrosso, vice presidente della cooperativa, dettaglia un itinerario organizzato per 9 giornalisti e blogger provenienti da diverse regioni italiane, tutti collaboratori di testate giornalistiche nazionali ed internazionali, che avranno la possibilità di vivere per cinque giorni l’atmosfera magica dell’Alto Salento, immersi nel barocco mesagnese, in un programma estremamente vario di attività culturali. Questi i loro nomi: Chiara Ercini, Pietro Marcellino, Maria Andronico, Fabrizio Salce, Marina Priolo, Stefania Manfredi, Daniela Basilico, Antonio Stella, Anna Pernice.

Sono previste visite in suggestivi luoghi legati alla cultura: musei, parchi archeologici, chiese e siti individuati come luoghi caratterizzanti e significativi per la storia locale. Si svolgeranno, poi, un convegno su “Il barocco mesagnese quale opportunità di crescita e sviluppo territoriale, con la cultura si mangia”, un concerto aperto al pubblico sulla musica antica che offrirà la scena al gruppo musicale “Ensemble Concentus”, noto per le sue performance di musica barocca e non solo, evento in programma il 14 Settembre alle ore 20.30 nell’auditorium del castello di Mesagne. Nell’ambito della ricca programmazione non mancheranno le degustazioni di olio, l’allestimento di banchetti legati alla cultura messapica, le degustazioni di prodotti tipici come la fucazza mesagnese, un concorso fra ristoratori intitolato “Spettacolo barocco e Meraviglie pugliesi. Si va in Tavola!” e gli incontri con i produttori ed i ristoratori locali, che illustreranno le eccellenze enogastronomiche salentine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grazie al lavoro di rete tra le amministrazione comunali di Mesagne, Oria, San Vito dei Normanni, Brindisi, Manduria e la cooperativa “Spirito Salentino”, le strutture ricettive e ristorative e diverse associazioni turistiche e culturali locali, gli ospiti saranno condotti alla scoperta della Città e del territorio, evidenziando le tradizioni, gli usi e i costumi di Mesagne, con un’attenzione particolare rivolta alla bellezza artistica del suo Barocco, una eccellenza unica della zona. Un’esperienza completamente “slow ed emozionale”, all’insegna della conoscenza più autentica. Il press tour è stato presentato ufficialmente in presenza dei vari rappresentanti istituzionali in una conferenza stampa che si è svolta nella serata di ieri, venerdì 11 settembre, nell’aula consigliare del Comune. Il saluto istituzionale della città di Mesagne è stato rivolto dal vicesindaco, Giuseppe Semeraro.