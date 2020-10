Un altro finanziamento per il recupero di immobili da destinare ad alloggi

MESAGNE - Con una nota inviata dal dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio a firma del funzionario e della dirigente della sezione politiche abitative, nei giorni scorsi la Regione Puglia ha comunicato al Comune di Mesagne l’ammissione al finanziamento che servirà a garantire i lavori di recupero di immobili di edilizia residenziale pubblica localizzati in vico De Mitri, piazzetta dei Coronei, Corte dei Corcioli e nelle vie Catiniano, Falcone e Profilo. Potranno essere ristrutturati in totale 17 alloggi. L’importo complessivo, che ammonta a circa 616 mila euro e che verrà erogato in più tranche, in questa fase prevede un acconto del 20 percento sull’intera somma, che potrà essere impiegata per la ristrutturazione degli immobili individuati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.