"Basta assembramenti sugli autobus", il sindaco Matarrelli diffida Stp

MESAGNE - Soluzioni per evitare assembramenti e garantire la sicurezza ai cittadini. E' quanto chiede in una dura lettera indirizzata al presidente della Stp Brindisi, Rosario Almiento, il sindaco di Mesagne Tony Matarrelli, a seguito delle segnalazioni pervenute in questi giorni, via email, sia dai genitori degli studenti pendolari che dei lavoratori, sul mancatO rispetto delle misure di sicurezza sugli autobus gestiti dalla Stp Brindisi.

"Intendo esprimere profonda preoccupazione e rammarico per la situazione che si è venuta a determinare - si legge nella nota a firma del primo cittadino di Mesagne - le denunce di grave disservizio evidenziano assembramenti dovuti alla carenza di un numero adeguato di posti nei pullman utilizzati per il trasporto, in particolar modo nella tratta Mesagne-Brindisi e viceversa. Tale insufficienza di posti a sedere, e la riduzione di posti in piedi, hanno determinato l’impossibilità di garantire a tutti gli studenti e lavoratori abituali la regolare frequenza scolastica ed il raggiungimento del luogo di lavoro in sicurezza. In qualità di sindaco, e quindi di autorità sanitaria locale impegnata a tutelare la collettività ed i singoli dai rischi connessi a situazioni di particolare gravità che interessano l’igiene e la sanità pubblica, diffico la società trasporti pubblici di Brindisi ad attenersi alla scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni finalizzate alla prevenzione e al contenimento del virus Covid-19 ed in particolare alle linee guida in materia di trasporto pubblico previste dal decreto del presidente del consiglio dei ministri del 7 settembre 2020."

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.