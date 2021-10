"Insieme vinciamo!", la camminata rosa a sostegno della prevenzione

MESAGNE - Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno, il più frequente dei tumori femminili. L’associazione culturale “Scintilla” e il Csv di Brindisi e Lecce, in collaborazione con il Comune di Mesagne, organizza domani, domenica 17 ottobre, la “Camminata in rosa”. All’iniziativa prenderanno parte i rappresentanti delle associazioni “Le Civette”, “Cuore di Donna”, “Andos” e della Fondazione “Di Giulio”, uniti per lanciare un messaggio di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e della ricerca come strumenti per sconfiggere il cancro al seno, una malattia contro cui molte donne lottano quotidianamente.

Parteciperanno il sindaco della città di Mesagne, Antonio Matarrelli, Alessandro Galiano, medico Usd della Diagnostica senologica della ASL Brindisi, Rino Spedicato per il Csv Brindisi-Lecce, Volontariato nel Salento, Francesca Giannone, medico Uosd della Chirurgia Senologica Asl Brindisi, Regina Cesta e Cosimo Saracino dell'associazione “Scintilla”. Presso l’auditorium del castello, alle ore 12, i medici specialisti terranno il loro intervento sui temi della prevenzione e sulla necessità di sostegno psicologico in caso di diagnosi avversa.

L’appuntamento è presso la basilica del Carmine a Mesagne alle ore 11, partenza alle ore 11.30. “Insieme vinciamo!”, questo lo slogan dell’evento, che focalizza l’attenzione sull’importanza dei controlli nella lotta contro i tumori. Per prenotare la maglietta, e sostenere così l’organizzazione “Susan G. Komen Italia” e la ricerca, contattare il numero 3496762727.