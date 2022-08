Fondo biblioteche, assegnati 8mila euro: saranno i cittadini a scegliere i libri

MESAGNE - Con decreto dello scorso 11 luglio, il ministero della cultura ha pubblicato l’elenco dei soggetti beneficiari della misura istituita con le “disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234", concernente contributi alle biblioteche per acquisto libri. La biblioteca comunale “Ugo Granafei” di Mesagne è stata ammessa per l’importo di 8mila 732 euro, una somma che dovrà essere destinata all’implementazione del patrimonio librario. “Com’è giusto che sia, ogni occasione di potenziamento dell’offerta culturale è prontamente colta dall’Amministrazione comunale: attendiamo le proposte che arriveranno dai cittadini per aggiornare il già ricco repertorio di volumi”, ha dichiarato il sindaco Antonio Matarrelli.

La data per l’invio dei titoli da parte dei cittadini è fissata al 30 settembre 2022, i suggerimenti potranno essere inoltrati anche tramite la pagina Facebook. “L’acquisto di nuovi volumi declina la possibilità di allargare la platea di lettori, ma rappresenta anche una forma di attenzione rivolta alle librerie del territorio, presso cui saranno acquistati i testi scelti dagli utenti”, ha spiegato Marco Calò, consulente alle politiche culturali e scolastiche. Le procedure che hanno permesso di accedere al contributo ministeriale sono state curate dal personale della biblioteca di Mesagne coordinato da Alessia Galiano, direttore scientifico di museo e biblioteca.

Intanto, proseguono i lavori di ristrutturazione della sede storica della biblioteca comunale in Piazza IV Novembre, nell’ambito del progetto "Smart-In - Community Library” finanziato dalla regione Puglia. In attesa dell’ultimazione degli interventi di recupero e di rifunzionalizzazione degli spazi, la biblioteca continua a erogare i servizi in immobili allestiti e destinati allo scopo. A tal proposito, si informano i lettori che fino al prossimo 9 settembre il punto lettura allestito presso la sala di vetro al parco “Roberto Potì” sarà aperto secondo il seguente calendario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì dalle 16.30 alle 19, contatti e informazioni a: biblioteca@comune.mesagne.br.it - 3389183643.