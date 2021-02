Diventare donatore di midollo osseo, appuntamento con la tipizzazione

MESAGNE - Si terrà domani, domenica 14 febbraio 2021, presso l'ospedale "De Lellis" di Mesagne ( dalle 8 alle 11), la giornata della tipizzazione. In collaborazione con la Fidas Mesagne, i volontari di Admo Puglia stanno facendo il giro della regione in cerca giovani da 18 a 35 anni che siano in buona salute e che sognano di diventare donatori di midollo osseo. Un piccolo prelievo di sangue, due provette, per entrare nel registro Ibmdr collegato con tutti i registri del mondo. E' una su 100mila la possibilità di trovare un donatore compatibile e l'ultima possibilità di salvarsi per quei pazienti che attendono le cellule salvavita, le staminali. Il dono consiste in una sacca di sangue midollare o cellule staminali emopoietiche e il trapianto non è altro che la trasfusione di quella sacca