Mesagne, una domenica nel segno della raccolta sangue

MESAGNE - Domenica 15 ottobre Fidas Mesagne organizza una giornata di donazione sangue presso il Centro fisso di raccolta dell'ospedale di Mesagne. Dalle ore 8:00 alle ore 12:00 i volontari e un'équipe medica della Asl di Brindisi aspettano chiunque abbia compiuto 18 anni e non superato i 65 anni, pesi non meno di 50 kg e goda di buona salute.

La Fidas Mesagne invita chi è già donatore "a portare un amico/a, un parente, un collega, convincendoli che è bello donare, che non c'è nulla da temere, che non è pericoloso, che è un'occasione per tenere sotto controllo gratuito la propria salute, ma, soprattutto, che è una potenziale salvezza per chi ha bisogno".

Donare il sangue è necessario per assicurare una continua disponibilità con scorte adeguate di qualsiasi gruppo sanguigno, è la garanzia che ci sarà sempre, per chiunque, il sangue giusto e disponibile ad essere trasfuso in caso di necessità. Chiosano da Fidas: "Se molti donano sangue, il sangue ci sarà per tutti: mettiamocelo nella zucca!".