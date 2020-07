Donato al Comune un sanificatore di aria e superfici

MESAGNE - Un modello del sistema di decontaminazione, del tipo “Beyond Guardian Air” è stato donato al Comune di Mesagne alla presenza del sindaco Toni Matarrelli e del presidente del consiglio comunale, Omar Ture. Ad azionarlo, spiegandone il semplice funzionamento e i numerosi benefici, hanno provveduto Kessy Alberico e Nazarova Victorija, rispettivamente amministratore unico della Spa “Solution & Projects” e responsabile della direzione commerciale italiana, che nel nostro Paese detiene l’esclusiva europea di vendita del prodotto.

“Si tratta di un’iniziativa che apprezziamo, soprattutto se si considera il momento che stiamo vivendo. La vicenda Covid ha cambiato i parametri di salubrità adottati fino a pochi mesi fa”, ha commentato il primo cittadino. Durante l’incontro si è discusso dell’importanza di avvalersi di tecnologie di certificata qualità che consentano di garantire la sanificazione di ambienti domestici, lavoro e studio. In particolare, il procedimento “Active Pure” adottato da Beyond utilizza esclusivamente ossigeno e acqua già presenti nell’aria. L’innovativo purificatore garantisce, quindi, l’eliminazione del 100% dei batteri e di oltre il 99% dei virus con i quali viene a contatto.

“Abbiamo voluto premiare l’attenzione puntuale e scrupolosa per la quale il Comune di Mesagne e il sindaco Matarrelli si sono contraddistinti durante tutte le fasi dell’emergenza sanitaria, a tutela della salute dei cittadini”, hanno spiegato i rappresentanti delle società al momento della consegna. Nel 2017 Beyond ha ricevuto il riconoscimento da parte della prestigiosa “Space Foundation”, l’associazione statunitense che riunisce esponenti e imprese del sistema di difesa, industriale e militare americano, che premia le innovazioni tecnologiche in grado di migliorare la qualità di vita delle persone.