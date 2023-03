Mesagne, una donazione di sangue in occasione della Festa del papà

MESAGNE - Fidas Mesagne organizza per domenica 19 marzo, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, presso il punto fisso di raccolta dell'ospedale di Mesagne, la "donazione della festa del papà". Si legge in un comunicato dell'associazione: "Questa coincidenza ci dà l'opportunità di richiamare l'attenzione sull'importanza di tramandare il dono del sangue ai propri figli: molto spesso si inizia proprio così".

Prosegue la nota: "E allora, se sei un papà donatore insegna a tuo figlio il gesto di solidarietà della donazione e, se è maggiorenne, accompagnalo nel percorso della sua prima donazione. Se, viceversa, sei un giovane donatore fai conoscere a tuo padre il grande gesto che compi per chi non conosci e, insieme, potreste recarvi a salvare delle vite. In questo modo 'la donazione dei papà' sarà un bel momento di festa e condivisione e, per i figli, potrebbe davvero essere un bel regalo per se stessi e per il proprio papà".