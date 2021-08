Mesagne festeggia il campione olimpico Vito Dell’Aquila: appuntamento allo stadio

MESAGNE - Mesagne festeggia il suo campione olimpico Vito Dell’Aquila: l’appuntamento è per domani, mercoledì 11 agosto, alle ore 20 presso lo stadio comunale “Alberto Guarini” in Contrada Tagliata. Un momento di festa per celebrare il campione olimpico, prima medaglia d’oro italiana a Tokyo 2020, la seconda per la città di Mesagne dopo il podio più alto raggiunto nella stessa disciplina Carlo Molfetta a Londra 2012.

L’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale percorrerà i momenti più importanti della storia sportiva di Vito e le esperienze salienti che lo hanno reso il ragazzo straordinario che tutti apprezzano.“Saranno presenti i protagonisti che hanno segnato la sua formazione e i suoi successi, costruiti con sacrificio e passione. "Sarà una serata emozionante, Vito se la merita”, ha annunciato il sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli. L’evento ospiterà l'attore comico Gianluca Impastato e sarà presentato dal giornalista Cosimo Saracino.