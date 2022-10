Un nuovo asilo ecosostenibile grazie ai fondi del Pnrr: in arrivo 5 milioni di euro

MESAGNE - Il Comune di Mesagne è assegnatario di una somma pari a 4 milioni e 665mila euro che serviranno per la realizzazione di un asilo nido su suolo pubblico in Zona Pip. Il ministero dell’Istruzione ha pubblicato la graduatoria definitiva dei progetti finanziati con risorse del Pnrr – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.

“Il grande impegno dell’ufficio comunale ai Lavori Pubblici continua a produrre i risultati sperati, in questo caso con una progettazione a sostegno della conciliazione della vita privata e lavorativa delle famiglie con bambini in tenera età”, ha dichiarato il sindaco della città, Antonio Matarrelli, annunciando che la struttura verrà costruita con materiali ecocompatibili, prestando particolare attenzione alla qualità architettonica degli ambienti, interni ed esterni, e alle scelte che favoriscono il risparmio energetico.